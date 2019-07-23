Муниципалитеты РТ получат площадки для ГТО и хоккейный инвентарь

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» муниципалитеты Татарстана получат малые спортивные площадки для подготовки к сдаче комплекса ГТО, а хоккейные спортивные школы республики – необходимое им оборудование.

Об этом рассказал на прошедшем в Министерстве спорта РТ совещании с руководителями управлений физической культуры и спорта муниципальных образований региона заместитель министра Алмаз Мингулов, сообщает пресс-служба ведомства.

В текущем году предполагается создать 18 площадок с тренажерами для сдачи норм ГТО, муниципалитеты должны подготовить соответствующие земельные участки. Хоккейное же оборудование получат учреждения, возглавляющие рейтинг спортшкол от Федерации хоккея РТ или имеющие сильно изношенный инвентарь.

При этом повторное участие в распределении оборудования не допускается. Произвести его планируется в ноябре текущего года. В частности, по словам замглавы Минспорта Татарстана, предполагается поставить «станки для заточки коньков, хоккейные ворота, установки для сушки коньков и ряд тренажеров, в том числе для обучения навыкам катания, отработки скольжения отработки навыков нападающих, мишени для отработки ударов и так далее».

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» предусматривает увеличение доли россиян, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

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