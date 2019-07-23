В Госдуму внесен законопроект об идентификации пользователей e-mail

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Предусматривающий идентификацию пользователей электронной почты законопроект внесли в Государственную Думу члены Совета Федерации Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин. Он размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Из пояснительной записки к документу следует, что пользователей e-mail предлагается идентифицировать «с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи»

При этом инициатива предполагает запрет на передачу сообщений тех, кто не прошел идентификацию, а также блокировку писем с запрещенным или незаконным контентом со стороны владельцев почтовых сервисов. По словам авторов проекта, таким образом они намерены бороться с рассылкой ложных заявлений об угрозе терактов.

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин увидел в идее блокировки сообщений угрозу «произвольного внесудебного ограничения установленного Конституций права граждан на тайну личной переписки». Кроме того, по мнению парламентария, в случае принятия новелла может ограничить права жителей труднодоступных районов страны, часто не владеющих сотовыми телефонами, отмечает «Интерфакс».

В свою очередь вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян назвал законопроект неуместным, избыточным и увеличивающим издержки бизнеса, пишет газета «Ведомости».

Уполномоченный же по защите прав в Интернете Дмитрий Мариничев счел документ нарушающим праву переписки и Конституцию России, а также технически неисполнимым.

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