Горячая ванна оказалась способна улучшить качество сна

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Умеренно горячая ванна перед сном оказалась способна улучшить его качество. Соответствующий вывод на основании анализа произведенных ранее исследований сделали ученые из Научно-медицинского центра Техасского университета, пишет газета «Известия» со ссылкой на статью в журнале ScienceDirect.

Врачи изучили 5 тыс. 322 научные работы, посвященные сну, и отобрали из них 13, соответствующие всем исследовательским стандартам.

У принимавших ванну или душ перед сном участников экспериментов увеличивалась продолжительность периода медленного сна, а также улучшалось состояние – как физическое, так и эмоциональное. Так специалисты убедились в том, что горячие водные процедуры способствуют крепкому сну и препятствуют развитию депрессии.

«По словам медиков, для крепкого и здорового сна температура воды должна быть около 40–42 градусов. Принимать душ или ванну следует за один-два часа до отхода ко сну», – отмечает издание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что врач-сомнолог рассказал о необходимой продолжительности сна.

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