Видеоролик с пением главы Минсельхозпрода РТ Марата Ахметова обрел популярность в соцсетях

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов на одном из мероприятий исполнил татарскую народную песню. Видеоролик обрел популярность в социальных сетях.

Видео также разместил на своем аккаунте в Instagram’е журнал «Татарстан».

Ролик подписан следующим образом: «Минтимеру Шаймиеву подпевает Марат Ахметов. Браво».

Марат Ахметов исполнил татарскую народную песню «Олы юлнын тузаны» («Пыль большой дороги»). В комментариях пользователи высоко оценили исполнение министра. «Вот это голос! ”Моң” так и льется, прямо из глубины сердца. Марат Ахметов – всесторонне талантливый, легендарная личность», «Марат абый очень хорошо поет», – в частности, написали юзеры.

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