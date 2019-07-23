«Рубин» выпустил футболки с Шароновым, показывающим «козу»

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» выпустил специальную лимитированную серию футболок с изображением тренера клуба Романа Шаронова. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Татарстана в своем Twitter’е.

На футболках в стилизованном виде изображен Шаронов, показывающий «козу». Именно такой жест продемонстрировал специалист после победы над московским «Динамо».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», встреча закончилась со счетом 0:1, на последней минуте матча отличился Бека Микелтадзе. После победы Шаронов сравнил выступление своей команды с концертом группы Metallica в Москве, на который он не смог попасть.

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