Две красавицы из Татарстана вошли в топ-10 на конкурсе «Мисс Туризм России 2019»

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В столице Чувашии Чебоксарах состоялся финал всероссийского конкурса красоты «Мисс Туризм России 2019». Республику Татарстан на конкурсе представила 20-летняя Гузель Мусина, а город Казань – 22-летняя Дарья Лебедева, сообщает дирекция «Мисс Татарстан».

В проекте приняли участие 32 девушки – победительницы и финалистки городских, республиканских и областных конкурсов красоты, проводимых в России. Каждая конкурсантка представляла уникальность и неповторимость своей малой родины. Участницы соревновались в четырех финальных выступлениях, самым ярким из которых было представление своего региона в национальных костюмах.

Гузель Мусина является обладательницей титула «Мисс Казань 2018», «Мисс Студенчество Приволжского федерального округа 2018» и победительницей международного конкурса Miss Culture and Tourism of the World 2018 (Австрия). Дарья Лебедева – обладательница титула «Мисс Казань 2019».

На предварительных этапах конкурса Гузель Мусина вошла в топ-6 в номинации «Мисс бикини России 2019» и «Лучший национальный костюм». По итогам нескольких конкурсных выходов Дарья Лебедева и Гузель Мусина вошли в десятку лучших девушек. А Гузель стала одной из трех победительниц и завоевала титул «Первая вице-мисс Туризм России 2019».

Конкурс «Мисс Туризм России» – официальный отборочный тур на один из крупнейших международных проектов «Миcc Туризм Мира», а также Miss Bikini International, Miss Globe, Мiss Grand International.

