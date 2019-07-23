Стоянка и хоккейный корт: в Казани прошли первые общественные слушания по благоустройству дворов

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Депутаты Госсовета РТ и члены фракции «Единая Россия» в Советском районе Казани провели первые общественные слушания с местными жителями по будущему благоустройству их двора. В рамках республиканского проекта «Наш двор» планируется обновление всех дворов столицы Татарстана.

«Проект „Наш двор“ — это подготовительный этап для разработки республиканской программы, которая будет включать в себя благоустройство дворов всех многоквартирных домов в Татарстане. Сейчас мы ведём подготовительную работу и обсуждаем с жителями, что именно они хотят видеть на территории своих дворов», — рассказала секретарь Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Лилия Маврина.

В 2019 году партия начала реализацию первого, подготовительного этапа разработки программы, в рамках которого проводятся встречи с жителями и обсуждаются модели благоустройства различных типов дворов. Для координации действий создана специальная рабочая группа.

«Стандарт будущих дворов будет определён, когда все выдвинутые предложения будут переданы в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, потому что у жителей разные запросы и на данный момент нет понятия „стандарт двора“. После того, как стандарт будет утверждён, произведут расчёт затрат и в дальнейшем программу обновления дворов утвердят по годам», — подчеркнула Маврина.

По поручению Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана сотрудники Бюро технической инвентаризации РТ уже приступили к паспортизации всех дворовых территорий в республике. Это необходимо для разработки проектно-сметной документации для ремонта дворов.

«В рамках благоустройства нашего двора мы предлагаем начать с укладки асфальтового покрытия, потому что дороги уже пришли в негодность за 8 лет проживания здесь. В том числе хотелось бы видеть хоккейный корт и увеличить парковочные места», — рассказала во время общественных слушаний жительница Советского района Казани Екатерина.

Ранее депутаты Госсовета РТ — члены фракции «Единая Россия» выступили с инициативой разработать новую республиканскую программу по обновлению дворовых территорий «Наш двор». Поводом послужили обращения жителей республики. Президент РТ Рустам Минниханов поддержал эту идею и дал поручение разработать целевую программу благоустройства и ремонта дворов многоквартирных домов. За пять лет (2020 – 2024 годы) в Татарстане предлагается отремонтировать дворы многоквартирных домов во всех городах и районных центрах республики.

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