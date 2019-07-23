Казанская школьница выиграла Гран-при Всероссийского изобразительного диктанта

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Яна Петрухина, обучающаяся в третьем классе Детской художественной школы № 4 города Казани, получила Гран-при Всероссийского изобразительного диктанта в рамках I Международного благотворительного конкурса «Каждый народ — художник», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Обладателями Гран-при, кроме Яны, стали 26 ребят. Награждение победителей было проведено в Санкт-Петербурге.

Дипломы лучшим юным художникам вручили заслуженные деятели искусств и преподаватели художественных факультетов.

Также в рамках мероприятия преподаватели Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии Штиглица и Российского государственного педагогического университета Герцена (Санкт-Петербург) провели для ребят мастер-классы.

Ученики Детской художественной школы № 4 заняли призовые места также и на региональном этапе конкурса. Так, Луиза Асфандьярова была награждена дипломом I степени, Анастасия Карзухина — II степени, Камиль Салимов — III степени. Поощрительные дипломы были вручены Елене Егошиной и Виктории Костенко.

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