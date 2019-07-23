Минстрой РТ: Мы полностью согласны и поддерживаем требование крановщиков

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ поддержали требование крановщиков в части безопасности труда и соблюдения норм Трудового кодекса РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы полностью согласны и поддерживаем требование крановщиков в части обеспечения порядка в сфере безопасности труда и исправности оборудования, полного и всестороннего соблюдения норм Трудового кодекса РФ», — сообщила пресс-служба.

Также в министерстве сообщили, что крупные строительные организации республики не имеют собственных башенных кранов (за исключением ООО «Ак Таш», «Евростиль», ПСО «Казань» и ряда других), арендуют их у специализированных организаций, которые в свою очередь имеют договорные отношения с машинистами башенных кранов.

«Обучение по охране труда и промышленной безопасности, обеспечение безопасных условий труда для крановщиков при эксплуатации башенных кранов, обеспечение трудовых прав и гарантий, в том числе установление оплаты труда, страхование жизни полностью ложится на арендодателя», — отметили в сообщении.

Свои коллективные требования крановщики выложили в Сети от имени профсоюза МПРА (Межрегиональный профсоюз работников автомобильной промышленности). В обращении предъявлено 9 требований, где авторы жалуются на критическую ситуацию на строительных объектах, повсеместные нарушения Трудового кодекса РФ, правил техники безопасности, низкие зарплаты и т. д.

Однако в Минстрое РТ уточняют, что обращение в их адрес от МПРА не поступало.

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