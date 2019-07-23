В Болгарской исламской академии в сентябре впервые состоится защита шести диссертаций

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Эндже Габдуллина). В сентябре в Болгарской исламской академии состоится защита шести диссертаций. Об этом сообщил проректор академии по научной работе Рамиль (Абдулла хазрат) Адыгамов. Сейчас в исламском вузе проходит летняя школа.

«На ее основе принимаем 10 докторантов, 25 магистрантов. В этом году в сентябре пройдут первые защиты диссертаций, и шесть наших докторантов получат степень „Доктор исламских наук“», — сказал он.

Абдулла хазрат также отметил, что большинство диссертаций связаны с наследием татарского народа. «Один из докторантов изучает произведения Шигабутдина Марджани, также есть диссертация, связанная с наследием Шайхульислама Хамиди», — сообщил Адыгамов.

В конце июня этого года в академии прошло заседание диссертационного совета, на котором шесть кандидатов на соискание ученой степени доктора исламских наук выступили с предзащитой своих работ.

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