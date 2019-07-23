Татар-информ

23 июля 2019, 21:46

Общество

Легендарный генерал армии Махмут Гареев отпраздновал 96-летие

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Общество

Легендарный генерал армии Махмут Гареев отпраздновал 96-летие

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Махмут Ахметович обладает уникальной судьбой – он был участником шести войн.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, доктор военных и исторических наук, ветеран Великой Отечественной войны Махмут Гареев празднует сегодня 96-летие, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Полномочный представитель Татарстана в РФ Равиль Ахметшин навестил именинника дома и поздравил его с днем рождения.

Равиль Калимуллович передал слова поздравлений и пожелания крепкого здоровья от имени Президента РТ Рустама Минниханова, Госсоветника РТ и первого Президента РТ Минтимера Шаймиева, руководителя Аппарата Президента РТ Асгата Сафарова, а также от имени Клуба офицеров, созданного при Полпредстве Татарстана.

В гостях у Махмута Ахметовича побывал и генерал-майор, председатель правления регионального общественно-государственного объединения ДОСААФ РТ Дамир Динниулов. От имени Совета генералов Татарстана он передал поздравления великому военачальнику.

Несмотря на солидный возраст, Махмут Гареев все еще в строю. С большим удовольствием он угостился татарской выпечкой, приготовленной поварами Полпредства Татарстана.

Махмут Ахметович обладает уникальной судьбой, он был участником шести войн. Боевое крещение принял в ноябре 1941 года в битве под Москвой, в 18 лет командовал батальоном.

Генерал Гареев уже больше 20 лет возглавляет Академию военных наук. И сегодня, если не подводит здоровье, ходит на работу.



Он является автором двух десятков книг, сотен научных работ и статей, посвященных оборонной мощи страны. Махмут Гареев активно противостоит попыткам переписать историю, которых, к сожалению, в последнее время появляется все больше.

Генерал много сделал для возвращения доброго имени поэта-героя Мусы Джалиля. Именно благодаря помощи его немецких коллег были подняты приказы гитлеровского командования об аресте и казни. Подвиг Джалиля подтвержден документально.

«Мы не напрасно жили, не напрасно сражались», – уверен Махмут Гареев.

 

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