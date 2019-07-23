«Дачную амнистию» могут продлить до 1 марта 2021 года

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Госдуме во втором чтении приняли законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, сообщает ТАСС.

Ожидается, что третье чтение пройдет через два дня, 25 июля. В изначальной версии текста «дачную амнистию» планировали продлить до марта 2022-го, но ко второму чтению была предложена поправка о сокращении срока действия закона. К этой дате граждане успеют в упрощенном порядке оформить права на недвижимость на своих участках.

Также законопроект предлагает сделать бессрочной норму о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ и продлить до марта 2022-го срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности.

«Дачная амнистия» действовала в течение 13 лет и завершилась в марте этого года.

Ранее сообщалось, что вопрос о «дачной амнистии» стал самым популярным у садоводов РТ к Федеральной кадастровой палате во время всероссийской горячей линии.

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