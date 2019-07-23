Татар-информ

23 июля 2019, 17:50

Экономика и финансы

«Эссен Продакшн» выпустил новые кетчуп и майонез к 25-летию розничной сети «Магнит»

Экономика и финансы

«Эссен Продакшн» выпустил новые кетчуп и майонез к 25-летию розничной сети «Магнит»

В честь 25-летия розничной сети магазинов «Магнит» АО «Эссен Продакшн АГ» выпускает эксклюзивную юбилейную серию соусов под торговой маркой «Махеевъ».

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Шесть наименований продуктов: три майонеза и три кетчупа, выпущенных в оригинальной упаковке с логотипом сети «Магнит», ознаменуют десятилетие плодотворного сотрудничества двух компаний. За 10 лет ежемесячный тоннаж отгружаемой продукции под ТМ «Махеевъ» в АО «Тандер» был увеличен в 10 раз, что позволило прийти к общему объему в 200 тысяч тонн реализованной продукции.

Мы рады воспользоваться поводом и предложить клиентам нашу новую продукцию:

  • майонез «Шпинат-базилик» — классический сливочный вкус, смягченный нотками шпината и базилика;
  • майонез «Вяленые томаты с прованскими травами» — своеобразный пикантный вкус с ароматом добавленных душистых трав;
  • майонез «Сметанный с зеленым луком» — уникальное сочетание нежности сметаны, пикантности майонеза и свежести зеленого лука;
  • кетчуп «С аджикой и кумином» — классический вкус в сочетании с остротой аджики и яркостью кумина;
  • кетчуп «Пряные травы с кинзой» — освежающий, насыщенный с пряными ароматами;
  • кетчуп «Перечный микс» — острый, бодрящий, с легкой горчинкой.

Розничная сеть «Магнит» на протяжении всего периода сотрудничества предоставляет возможность для экспериментов со вкусами, поддерживает все наши начинания и регулярно знакомит потребителей с новинками. Юбилейная серия соусов в течение трех месяцев будет оценена покупателями сети «Магнит», что даст возможность нам, как производителю, учесть потребительские предпочтения до массового вывода новых продуктов на рынок.

Соусы упакованы в дой-пак, вес 380 граммов. Эксклюзивно только для сети магазинов «Магнит».

Справка о компании:

«Магнит» (юридическое наименование — АО «Тандер») — российская компания розничной торговли, владеющая одноимённой сетью продовольственных магазинов, большая часть из которых имеет формат «магазин у дома». 

«Магнит» является лидером по количеству магазинов и территории их размещения. По состоянию на 31 марта 2019 г. семья магазинов насчитывала 19 223 торговые точки: 13 909 «у дома», 467 супермаркетов, 4 847 дрогери. Магазины компании расположены в 3 077 населенных пунктах России.

Средняя проходимость сети в день — более 10 000 000 человек. 

Справка о компании:

Группа Компаний АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот группы компаний за 2018 год составил 20,75 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» — лидер в пяти категориях: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица. 

В 2018 году холдинг произвел более 238 тыс. тонн готовой продукции: 153,4 тыс. тонн майонеза, 38,8 тыс. тонн томатной продукции, 5,2 тыс. тонн приправ, 11,7 тыс. тонн повидла, джемов, 29,5 тыс. тонн кондитерской продукции.В общей сложности, в продуктовый прайс компании входит 241 вид продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. 

На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 26 странах ближнего и дальнего Зарубежья. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании.

Кондитерская группа холдинга представлена одной из самых мощных в России производственных площадок «Эссен Продакшн АГ». Оборот подразделения составил 3,9 млрд рублей в 2018. Оно производит более 29,5 тысяч тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.


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