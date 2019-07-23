Татар-информ

23 июля 2019, 23:38

Спорт

Более 200 спортсменов сразились в Автограде за победу в соревнованиях по велоспорту

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Спорт

Более 200 спортсменов сразились в Автограде за победу в соревнованиях по велоспорту

Фото: minsport.tatarstan.ru

Среди девушек быстрее всех к финишу добралась Илина Мухаметшина из Альметьевска, среди юношей лучший результат показал Вадим Наговицын из Ижевска.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах состоялся чемпионат и первенство Татарстана по велоспорту на шоссе, сообщается на официальном сайте города.

В соревнованиях приняли участие более двухсот спортсменов из городов и районов республики, а также из близлежащих регионов России. В рамках второго дня соревнований по проспекту Хасана Туфана состоялись заезды на Кубок Ильнура Закарина – известного велогонщика России.

Среди девушек быстрее всех к финишу добралась Илина Мухаметшина из Альметьевска, среди юношей лучший результат показал Вадим Наговицын из Ижевска.

Победителям вручили кубки, медали, грамоты, а также специальные призы от Ильнура Закарина.

 

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