Более 200 спортсменов сразились в Автограде за победу в соревнованиях по велоспорту

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах состоялся чемпионат и первенство Татарстана по велоспорту на шоссе, сообщается на официальном сайте города.
В соревнованиях приняли участие более двухсот спортсменов из городов и районов республики, а также из близлежащих регионов России. В рамках второго дня соревнований по проспекту Хасана Туфана состоялись заезды на Кубок Ильнура Закарина – известного велогонщика России.
Среди девушек быстрее всех к финишу добралась Илина Мухаметшина из Альметьевска, среди юношей лучший результат показал Вадим Наговицын из Ижевска.
Победителям вручили кубки, медали, грамоты, а также специальные призы от Ильнура Закарина.