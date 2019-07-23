Татар-информ

23 июля 2019, 18:29

Происшествия

Пожилая жительница Нижнекамска лишилась сбережений, поверив лжесотруднику банка

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Происшествия

Пожилая жительница Нижнекамска лишилась сбережений, поверив лжесотруднику банка

Мошенники сняли со счета женщины 270 тыс. рублей.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Пожилая жительница Нижнекамска лишилась 270 тыс. рублей, поверив лжесотруднику банка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В полицию обратилась пенсионерка из Нижнекамска. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный, которого она приняла за сотрудника банка. Мужчина сообщил, что зафиксирована попытка несанкционированного снятия средств с ее банковской карты», – уточнили в ведомстве.

Для того, чтобы не потерять деньги, женщине было необходимо набрать определенную комбинацию цифр на банкомате. Точно выполнив все инструкции, пенсионерка обнаружила, что с ее счета списали 270 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что номер афериста зарегистрирован в Москве.
 

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