За незаконную регистрацию почти 8 тыс. мигрантов два жителя Казани отделались условными сроками

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Вахитовском районном суде Казани вынесли приговор двум местным жителям, которые занимались незаконной регистрацией мигрантов и выдавали им поддельные документы.

Как сообщили в пресс-службе суда, с 2016 по 2018 год Абдумалик Батиров и Баходир Мадаминов успели якобы зарегистрировать в России почти 8 тыс. иностранцев. За свои услуги мужчины получали с мигрантов от 2,5 до 9 тыс. рублей.

«Подсудимые получали у иностранных граждан их паспорта, миграционные карты, квитанции об оплате госпошлины. С этим пакетом документов они обещали их поставить на миграционный учет», – рассказали в пресс-службе суда.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное образование юридического лица» и «Организация незаконной миграции».

Свою вину подсудимые полностью признали, однако просили суд не наказывать их строго, так как у каждого их них по нескольку детей. У Батирова, к примеру, пятеро малышей и беременная жена.

В связи с этим прокурор попросил суд назначить им условные сроки лишения свободы. Суд поддержал позицию гособвинения и назначил Батирову 3 года условно и штраф в 200 тыс. рублей, а Мадаминову – 2,5 года условно.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.