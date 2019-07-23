(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Сотрудники НИЛ «Космической навигации и планетных исследований» Института физики КФУ разработают новые навигационные модели для Луны, сообщает пресс-служба вуза.

Результаты работы будут использованы при создании навигационных аппаратов и приборов для освоения космоса.

Участники исследования будут заниматься решением фундаментальных проблем небесной механики, космической астрометрии и геофизики спутника Земли, связанных с построением системы точного координатно-временного обеспечения для выполнения современных спутниковых миссий, рассказала руководитель проекта, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Наталья Демина. По ее словам, будут разработаны новые методы навигации, которые будут основаны на современных спутниковых и налунных угломерных и светодиодных лазерных системах, данных лучных сейсмических наблюдения и пр.

Отмечается, что проект был поддержан грантом Российского научного фонда.

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