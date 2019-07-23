Разбросанные по дороге после ДТП автомобили блокировали движение по центральному проспекту Челнов

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Разбросанные по дороге после ДТП автомобили блокировали движение по центральному проспекту Набережных Челнов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.
«Сегодня около двух часов дня напротив дома № 35/7 по Набережночелнинскому проспекту произошло столкновение легковушки "Форд" и грузовика "ГАЗ". От удара оба автомобиля завалились на бок и буквально перекрыли движение по загруженной магистрали», – рассказали агентству свидетели ДТП.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали двое мужчин – оба пассажиры «Форда». Их на каретах скорой помощи доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.