Из-за ремонта до 25 июля закрыта для движения автодорога Сокуры – Кирби – Травкино

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Лаишевском районе до 25 июля закрыта для движения автодорога Сокуры — Кирби — Травкино, сообщает пресс-служба Минтранспорта РТ.

Отмечается, ограничения введены на участке от 0 до 2 км.

«На этот период здесь запланирован ремонт», — говорится в сообщении республиканского ведомства.

Предлагаемые пути объезда: подъезд к аэропорту «Казань», Казань — Оренбург (автодороги федерального значения), Аэропорт — Столбище, Столбище — Атабаево, Сокуры — Кирби — Травкино (автодороги регионального значения).

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