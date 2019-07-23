Эльмира Калимуллина исполнила гимн России на Красной площади

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Заслуженная артистка Татарстана, финалистка «Голоса» Эльмира Калимуллина приняла участие в Международном дне бокса, организованном Федерацией бокса России, сообщает пресс-служба певицы.



Эльмира выходила на сцену два дня подряд – 21 июля в рамках открытия мероприятия и 22 июля – исполнила гимн Российской Федерации перед ключевым поединком между россиянином Федором Чудиновым и аргентинцем Эзикьелем Освальдо Мадерной за пояс чемпиона WBA Continental.



Эльмира поделилась, что выступление на Красной площади было для нее очень волнительным. «В тоже время я безумно горда быть удостоенной чести исполнить гимн России перед самым зрелищным и самым важным боем. Я очень сильно волновалась, у меня даже тряслись руки и ноги. Но когда я вышла на сцену и увидела, как несколько тысяч людей в едином порыве поют со мной – это непередаваемые ощущения. Я думаю, что та мощная энергия, которая исходила от нас, помогла Федору защитить свой титул чемпиона», – говорит Эльмира.





Артистка не в первый раз поддерживает Федора Чудинова перед боем. Совсем недавно в казанском «Баскет-холле» она исполнила гимн России перед поединком Федора и Рафаэлем Бежараном.

«Оба боя, перед которыми я выходила на сцену, закончились победой Федора. Думаю, я приношу удачу спортсменам», – уверена Эльмира.

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