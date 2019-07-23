МЧС внепланово проверит детские лагеря по всей стране после трагедии в лагере в Хабаровском крае

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). МЧС РФ внепланово проверит детские лагеря и другие базы отдыха по всей стране после трагедии в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил глава ведомства Евгений Зиничев, органами Госпожнадзора в срочном порядке будут проведены проверки детских оздоровительных лагерей и иных баз отдыха на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей.

«Проверки не должны носить освидетельствования по формальному признаку», – отметил глава ведомства.

Евгений Зиничев потребовал принять самые жесткие меры в отношении собственников и должностных лиц, а также провести тщательную проверку по факту трагедии в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.

«Материалы служебной проверки в отношении должностных лиц, осуществлявших контрольно-надзорные мероприятия по детско-оздоровительную лагерю "Холдоми" в Хабаровском крае, будут переданы в следственные органы для принятия процессуальных решений», – заверил Зиничев.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в мае сотрудники Федерального Госпожнадзора взяли на учет 1132 заявленных к эксплуатации детских лагеря на территории Татарстана, в том числе 79 палаточных лагеря.

«По итогам проведенных мероприятий по надзору выявлено 264 нарушения требований пожарной безопасности. Все ранее выявленные нарушения устранены до заезда первых смен. К административной ответственности привлечено 1 юридическое лицо и 31 должностное лицо детских оздоровительных лагерей», – рассказали в пресс-службе МЧС РТ.

Кроме того в ведомстве отметили, что все лагеря оборудованы системами, которые подают сигнал в пожарную охрану в случае срабатывания или неисправности пожарной сигнализации.





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