В Нацмузее РТ представят модели кораблей и документы о строительстве Казанского адмиралтейства

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). 26 июля в Национальном музее РТ откроется выставка «Казанское адмиралтейство: во славу российского флота», приуроченная ко Дню Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба музея.





История российского Военно-морского флота неразрывно связана с Казанским адмиралтейством (1718 – 1830) – крупнейшим центром судостроения на Волге, созданном в 18 веке по указу Петра I.



На выставке впервые будет представлен значительный комплекс документов, свидетельствующих о строительстве Казанского адмиралтейства: планы строений, указы и инструкции о порядке лесозаготовок, книги 18-го столетия – «Устав морской» и «Регламент об управлении адмиралтейства и верфи».



Гости музея увидят гравюры с видами адмиралтейства и слободы, модели кораблей, навигационное оборудование и корабельное оснащение, лесозаготовительный инструментарий. Большой интерес вызовет комплекс предметов парома «Волгарь», долгое время служивший единственным средством сообщения между Казанью и правым берегом Волги.



В комплексе материалов ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» отражен современный этап судостроения в республике. Его история стартовала с основания в 1895 году Паратских судоремонтных мастерских. Сегодня предприятие вносит внушительный вклад в укрепление обороноспособности России и формирование флота на современном этапе.



Также посетители музея ознакомятся с фотовыставкой «На поиск затонувших кораблей Персидского похода Петра I», где будут представлееы снимки с экспедицией, организованной в 2016 году региональным отделением РГО в Татарстане под руководством Дмитрия Шиллера. В ходе подводных исследований на дне Каспийского моря у города Дербента специалисты обнаружили обломки кораблей, якоря и пушки, относящиеся ко времени Персидского похода.



Начало выставки запланировано на три часа дня.

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