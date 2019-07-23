Жители Советского района Казани на сутки останутся без воды

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Завтра, 24 июля, в некоторых домах Советского района на сутки отключат воду, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Временные неудобства с 9 утра и до 6 утра следующего дня испытают жители домов по адресам: ул. Чингиза Айтматова, №№ 1, 11, 13 и 15; проспект Победы, №№ 57, 57а, 57б, 91, 93, 93 к. 1, 93 к. 2, 98, 100, 100а, 101, 102а, 105, 105а, 108, 108а, 109, 109б, 109/1, 110, 112, 114, 116, 116а, 116б, 116/1; Родины, №№ 30 к. 3, 41, 43, 43а, 43б, 43 к. 1, 45, 47а, 49, 49/1, 49/1а, 49/2, 49/3, 49/4; ул. Юлиуса Фучика, №№ 92а — 110 (четные номера) и №№ 131 — 151 (нечетные).

Кроме того, без воды останутся дома по улицам Обновленная, Ломжинская (исключая дом № 2), Минская, Дмитрия Менделеева, Наклонная, Ноксинский спуск, Солнечная, Туры и Чебаксинская, в поселке Вознесенское воды не будет по улицам Бишек, Боковой переулок, Верная, Вознесенская, Грачиная, Динмухаметова, Дуслар, Дубравная, Жаворонковая, Заречная, Камская, Карлыгач, Луговая, Нардуган, Ноксинский переулок, Парканат, Полевая, Профсоюзная, Радужная, Старательный переулок, Туманная, Тузганак, Цветочная, Центральная, Черемуховая, Шмелиная, Яфраклы, Якташлар, 1-й Ноксинский переулок, 2-й Ноксинский переулок, 3-й Ноксинский переулок, 4-й Ноксинский переулок, 5-й Ноксинский переулок, 6-й Ноксинский переулок, 7-й Ноксинский переулок.

Причина отключения водоснабжения — работы на сетях водопровода.

Автоцистерны разместят согласно поступающим заявкам от населения, отмечает МУП «Водоканал».

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