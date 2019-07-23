Татар-информ

23 июля 2019, 16:32

Общество

Жители Советского района Казани на сутки останутся без воды

Рекомендуем

Общество

Жители Советского района Казани на сутки останутся без воды

Фото: Александр Эшкинин

Водоснабжение будет отсутствовать с 9 утра 24 июля и до 6 утра следующего дня.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Завтра, 24 июля, в некоторых домах Советского района на сутки отключат воду, сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

Временные неудобства с 9 утра и до 6 утра следующего дня испытают жители домов по адресам: ул. Чингиза Айтматова, №№ 1, 11, 13 и 15; проспект Победы, №№ 57, 57а, 57б, 91, 93, 93 к. 1, 93 к. 2, 98, 100, 100а, 101, 102а, 105, 105а, 108, 108а, 109, 109б, 109/1, 110, 112, 114, 116, 116а, 116б, 116/1; Родины, №№ 30 к. 3, 41, 43, 43а, 43б, 43 к. 1, 45, 47а, 49, 49/1, 49/1а, 49/2, 49/3, 49/4; ул. Юлиуса Фучика, №№ 92а — 110 (четные номера) и №№ 131 — 151 (нечетные).

Кроме того, без воды останутся дома по улицам Обновленная, Ломжинская (исключая дом № 2), Минская, Дмитрия Менделеева, Наклонная, Ноксинский спуск, Солнечная, Туры и Чебаксинская, в поселке Вознесенское воды не будет по улицам Бишек, Боковой переулок, Верная, Вознесенская, Грачиная, Динмухаметова, Дуслар, Дубравная, Жаворонковая, Заречная, Камская, Карлыгач, Луговая, Нардуган, Ноксинский переулок, Парканат, Полевая, Профсоюзная, Радужная, Старательный переулок, Туманная, Тузганак, Цветочная, Центральная, Черемуховая, Шмелиная, Яфраклы, Якташлар, 1-й Ноксинский переулок, 2-й Ноксинский переулок, 3-й Ноксинский переулок, 4-й Ноксинский переулок, 5-й Ноксинский переулок, 6-й Ноксинский переулок, 7-й Ноксинский переулок.

Причина отключения водоснабжения — работы на сетях водопровода. 

Автоцистерны разместят согласно поступающим заявкам от населения, отмечает МУП «Водоканал».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Раскопки и менеджмент коллекций: в Болгаре стартовал лагерь «Волонтеры Всемирного наследия Болгара»
Новости дня
18:08
Участники Мастерового двора в Елабуге проведут около 20 мастер-классов для гостей Спасской ярмарки

Будут проведены мастер-классы по выдуванию из стекла, ковроделию, ювелирному мастерству, кузнечному делу, росписи дымковских игрушек и т. д.

17:52
Раскопки и менеджмент коллекций: в Болгаре стартовал лагерь «Волонтеры Всемирного наследия Болгара»

В третьем международном лагере участвуют студенты и молодые археологи из 11 стран — России, Бангладеша, Германии, Испании, Канады и др.

17:28
На участие в Спасской ярмарке в Елабуге заявки подали свыше 650 мастеров

Народные умельцы привезут товары из 40 регионов страны, а также Беларуси и Литвы.

17:18
Жительница Татарстана выиграла в лотерею почти 16 млн рублей

Победительница планирует потратить выигрыш на путешествие с семьей и строительство двухэтажного дома.

17:11
За незаконную регистрацию почти 8 тыс. мигрантов два жителя Казани отделались условными сроками

В течение двух лет мужчины за деньги якобы регистрировали иностранцев в России и выдавали им поддельные документы.

16:54
Первая группа татарстанских паломников отправится в хадж из Казани 25 июля

Проводы паломников из аэропорта Казани состоятся 25 июля с 15.00 до 15.30.

16:35
Разбросанные по дороге после ДТП автомобили блокировали движение по центральному проспекту Челнов

Авария с участием легковушки и грузовика произошла сегодня днем напротив дома № 35/7 по Набережночелнинскому проспекту.

16:32
Жители Советского района Казани на сутки останутся без воды

Водоснабжение будет отсутствовать с 9 утра 24 июля и до 6 утра следующего дня.

16:19
МЧС внепланово проверит детские лагеря по всей стране после трагедии в лагере в Хабаровском крае

Госпожнадзор в срочном порядке проведет проверки детских лагерей и баз отдыха на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей.

16:12
Ирек Зиннуров стал сопредседателем Комитета Российско-Турецкого форума общественности

Одной из задач депутата Госдумы от Татарстана станет развитие межрегионального сотрудничества России и Турции.

16:08
Минмолодежи РТ поможет родителям, если они подадут в суд на крымский лагерь «Лучистый»

За неиспользованные дни отдыха родители получат денежную компенсацию, а дети другие варианты отдыха.

15:50
«ДУМ РТ Хадж» выдаст каждому татарстанскому паломнику иллюстрированный путеводитель

В путеводителе содержится поэтапная инструкция к Хаджу, поэтапная схема в виде карты наглядно покажет, из каких обрядов состоит паломничество.

15:31
В Елабуге по муниципальной программе обновят детские площадки

В этом году в программе участвуют 14 дворов города и района.

15:28
Президент России оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарской Республике
15:10
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 1 млрд рублей
15:08
Рост спроса на новостройки в Татарстане риелторы сочли искусственным

В мае этого года в Татарстане было зарегистрировано 1,3 тыс. договоров долевого участия, а в июне — 2,7 тыс. договоров.

14:56
На строительство и ремонт очистных сооружений Татарстана в 2019 году выделено более 1,6 млрд рублей

Большинство очистных сооружений Татарстана не соответствует существующим нормативам.

14:48
Владимир Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности

Для получения соцподдержки людям с инвалидностью не придется подтверждать статус справкой или предъявлять оригинал программы реабилитации.

14:45
МегаФон инвестировал в подготовку сети на «Казань Экспо» к чемпионату WorldSkills 20 млн рублей

Связь в павильонах обеспечивают 8 базовых станций, поддерживающих стандарты связи 2G, 3G и 4G.

14:38
Ученые КФУ разработали эмульсию для сохранения памятников культуры из камня

В будущем исследователи планируют использовать технологию также для очистки произведений искусства из дерева и металла.

14:22
В рамках федерального проекта «Оздоровление реки Волги» в Казани построят очистные сооружения

В рамках проекта в Болгаре построят станцию по водоподготовке и в пяти районах Татарстана отремонтируют очистные сооружения.

14:11
Любитель хорошей обуви из Самары вынес из магазина Зеленодольска дорогие полуботинки и пару футболок

Росгвардейцы задержали 31-летнего ранее судимого мужчину и передали его полицейским.

14:06
Сотни танцоров, звезды и робот София: как откроют WorldSkills в Казани

За 30 дней до старта мирового чемпионата танцоры провели открытую репетицию церемонии начала соревнований.

14:02
Альфия Когогина вошла в состав депутации Госдумы РФ в ПАСЕ

ПАСЕ — старейший в Европе орган межпарламентского сотрудничества, состоящий из представителей парламентов участвующих государств.

13:59
Конкурсный отбор на соискание грантов для развития образования на русском языке завершается 25 июля

Конкурс направлен на развитие открытого образования на русском языке и проведение крупных социально значимых мероприятий для его популяризации.

События