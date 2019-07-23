Татар-информ

23 июля 2019, 16:12

Политика

Ирек Зиннуров стал сопредседателем Комитета Российско-Турецкого форума общественности

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Политика

Ирек Зиннуров стал сопредседателем Комитета Российско-Турецкого форума общественности

Фото: Владимир Васильев

Одной из задач депутата Госдумы от Татарстана станет развитие межрегионального сотрудничества России и Турции.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Депутат Государственной Думы России от Татарстана стал сопредседателем Комитета по развитию связей в области межрегионального сотрудничества и местного самоуправления Российско-Турецкого форума общественности. Об этом он сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ». 

«Перед нами с коллегами стоит большая задача по развитию межрегионального сотрудничества обеих стран. Я уверен, что с таким высокопрофессиональным составом Комитета мы будем осуществлять двухстороннее взаимодействие с максимальным KPI для граждан России и Турции», — прокомментировал свое назначение депутат.

Помимо Ирека Зиннурова сопредседателем комитета был назначен депутат Госдумы РФ от РТ Марат Бариев. Сопредседателем с турецкой стороны стал бывший мэр города Анталья Мендерес Тюрель.

Назначение состоялось в рамках Российско-Турецкого форума общественности, который прошел в Санкт-Петербурге. В мероприятии поучаствовали более 250 представителей экспертного сообщества, деловых и академических кругов России и Турции. На полях форума было подписано более 20 соглашений о сотрудничестве между вузами двух стран.

Российско-Турецкий форум общественности организован в рамках Совета сотрудничества высшего уровня, учрежденного президентами России и Турции в 2010 году. Следующее заседание форума пройдет осенью 2020 года в Стамбуле.

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