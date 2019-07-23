На участие в Спасской ярмарке в Елабуге заявки подали свыше 650 мастеров

(Елабуга, 23 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На следующей неделе Шишкинские пруды Елабуги снова соберут огромное количество посетителей. Со 2 по 4 августа в городе будет проходить Всероссийская Спасская ярмарка. На участие в ней уже зарегистрировались свыше 650 мастеров, сообщают в Елабужском музее-заповеднике.

Ювелирные украшения, национальные костюмы, керамику, кружева из металла, изделия из лыка и многое другое привезут из 40 регионов страны, а также Беларуси и Литвы. Так, умельцы представят нижнетагильскую роспись на металлических подносах, среди торговых рядов можно будет найти елецкие кружева, оренбургские и павлопосадские платки, изделия златоустовских мастеров-оружейников. Главное условие — товары должны быть ручной работы.

Для участия народные умельцы должны зарегистрироваться на сайте http://спасская-ярмарка.рф. До его создания были изучены примеры других городов, в которых также проводятся подобные ярмарки.

«За 12 лет Спасская ярмарка приобрела небывалые масштабы, если раньше можно было справляться с размещением гостей и торговых лавок в ручном режиме, то сейчас уже время требует как-то автоматизировать этот процесс. Это не просто некое хранилище информации, где размещаются новости, это еще и инструмент для бронирования мест для мастеров ярмарки. Работа по созданию такого сайта получилась непростая, но благодаря программистам и специалистам музея-заповедника нам удалось с ней справиться. Благодаря сайту, например, мастерам не нужно за несколько дней заранее приезжать в город и занимать места, потому что место уже забронировано», — отмечает руководитель пресс-службы главы района Рустем Шайфутдинов.

Традиционно в дни празднования Спасской ярмарки в городе пройдут фестивали колокольного звона и авторской песни «ВДОХновение». Например, главным гостем фестиваля «ВДОХновение» в этом году станет известный поэт, композитор, исполнитель авторской песни Виктор Третьяков.

А вот традиционного ярмарочного костра в этом году не будет, на этом месте будут работать аттракционы и торговые точки, палатки общепита.

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