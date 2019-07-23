Дома в шести районах Казани 24 июля останутся без света

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Лев Диденко). Завтра, 24 июля, на несколько часов свет отключат в некоторых домах Вахитовского, Авиастроительного, Московского, Кировского, Советского и Приволжского районов Казани, сообщает пресс-служба столицы РТ.

Так, в Вахитовском районе света не будет с 8 утра до 5 вечера по адресам: ул. Волкова, № 7/29, ул. Овражная, № 13, ул. Старая, № 4; с 9 утра и до 4 дня – ул. Вятский овраг, №№ 1 – 140, ул. Подгорная, №№ 12 – 60.

С 8 утра и до 5 вечера свет отключат в Авиастроительном районе по улицам 2-я Рабочая, Вишневая, Иванычева, Молодежная, Переломная, Производственная, Рабочая, Речная, Северная, Шоссейная, Южная, а также по адресам: ул. Гагарина, №№ 1 – 65, 2 – 58, ул. Заводская, №№ 1 – 20, ул. Заречная, №№ 1 – 17, ул. Татарстан, №№ 14 – 73, ул. Школьная, №№ 58 – 70.

В Московском районе с 8 утра и до 8 вечера без электроэнергии останутся дома по адресам: ул. 2-я Юго-Западная, № 28, ул. Волгоградская, №№ 15, 19, пр. Ибрагимова, № 34, ул. Коломенская, №№ 11, 14, 16, 17, 18, 20, 26, ул. Академика Королева, №№ 30, 32, 34, 42, 44, 46, 51, 57, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 71, ул. Лушникова, №№ 6, 8.

В этот же промежуток времени в Кировском районе электроэнергии не будет по адресам: ул. Водников, №№ 1 – 54, пер. Дружный, №№ 1 – 16.

В Советском районе с 9 утра и до 6 вечера света не будет в домах №№ 6, 9, 26а, 28, 30 по ул. Минская, а также в домах №№ 149 и 151 по ул. Ю. Фучика.

С 8 утра и до 5 вечера без света останутся жители домов Приволжского района по адресам: ул. Братьев Касимовых, №№ 16, 18, ул. Габишева, №№ 19, 19а, 19б, ул. Кул Гали, №№ 5, 7, 7а, 18, 20, ул. Мавлютова, №№ 8/20, 10, 14, 24, 24а, 40, 46, 48, ул. Парина, №№ 6, 8, ул. Ю. Фучика, № 103.

В это же время электричество отключат в частном секторе поселка Плодопитомник по улицам Жасминная, Жимешле, Листопадная, Уртак.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

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