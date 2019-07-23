ВТБ пополнил карты сторонних банков на 1 млрд рублей

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). С момента запуска сервиса пополнения карт сторонних банков в АТМ ВТБ клиенты совершили более 142 тыс. операций на общую сумму 1 млрд рублей.

ВТБ предложил клиентам сторонних банков услугу внесения наличных на свой счет первым из российских финансовых организаций. Сервис доступен клиентам абсолютно всех российских кредитных организаций в банкоматах ВТБ с функцией Cash In. Комиссия для владельцев карт «Мир» отсутствует, для VISA и Mastercard составляет 1% (минимум — 20 рублей).

«В настоящее время у ВТБ одна из самых широких сетей банкоматов по всей стране — более 15,5 тыс. устройств, при этом почти 6,8 тыс. — многофункциональные. Данный сервис гарантирует клиентам других банков практически мгновенное поступление средств и исключает необходимость поиска АТМ своего банка», — подчеркнул член правления ВТБ Валерий Чулков.

«В рамках стратегии ВТБ мы нацелены на клиентоориентированность и стремимся обеспечить пользователям удобный функционал, который значительно упростит решение их финансовых задач. С момента запуска проекта каждый день мы наблюдаем рост числа пользователей. К концу этого года планируем выйти на ежемесячный оборот в размере 1 млрд рублей», — отметил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

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