Президент России оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарской Республике

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и заслушал его доклад о текущем социально-экономическом положении в регионе, сообщается на сайте Московского Кремля.

Коков рассказал, что в первой половине этого года в республике удалось достичь тенденции роста по основным направлениям экономики.

«Индекс промышленного производства составил 102%, объем сельскохозяйственного производства составил 11,4 млрд, что, соответственно, получается 102,8% к прошлому году, аналогичному периоду», — рассказал Коков во время встречи.

По его словам, рост наблюдается в строительной и туристической сферах и обороте розничной торговли. Средняя зарплата выросла на 2,5% и составляет 26 тыс. 300 рублей.

Врио также подчеркнул, что Кабардино-Балкария активно работает в направлении реализации майских указов Президента РФ. Из федерального бюджета республика уже получила 5,6 млрд рублей на нацпроекты.

«Самыми финансово емкими проектами у нас являются "Демография" и "Образование"», — отметил Коков.

В планах до 2021 ввести в эксплуатацию около 49 объектов дошкольного образования, что позволит обеспечить детей до трех лет местами в детсадах. В этом году будут введены 19 объектов. Одной из главных проблем является нехватка школ. По словам Кокова, во вторую смену учится около 10% детей. Для решения проблемы к концу года будут введены две школы на 1000 мест. В будущем программой «Образование» предусмотрено строительство еще четырех школ, в рамках нацпроекта — трех учреждений на 2400 мест.

Кроме того, много средств направляется на дорожную инфраструктуру и спортивную сферу.

Несмотря на положительные тенденции социально-экономического развития, республика еще отстает от среднероссийских показателей, сказал врио главы республики. Среди отстающих показателей — доля внутреннего регионального продукта на душу населения, низкий уровень зарплаты, доходы населения.

Чтобы исправить ситуацию, руководство республики внесло коррективы во все стратегические документы, плановые документы, стратегию социально-экономического развития, подвел итог Коков.

Владимир Путин положительно оценил тенденции социально-экономического развития.

«Главное, чтобы у вас выстроились хорошие рабочие отношения с федеральными министерствами, ведомствами, чтобы вовремя шло финансирование, ритмично, а вы были готовы к освоению тех средств, тех ресурсов, которые предусмотрены на соответствующие национальные проекты применительно к республике», — заключил Президент.

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