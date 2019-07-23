В Елабуге по муниципальной программе обновят детские площадки

(Елабуга, 23 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге строители завершают установку детских площадок во дворах города и района в рамках муниципальной программы. Новые горки, качели, песочницы и игровые элементы для детей устанавливают в 14 дворах, из них 12 разместили в городе, 2 — в районе, сообщили сегодня в исполкоме города.

Так, сегодня новая игровая зона для детей создается во дворе многоквартирного дома по адресу: Марджани, 12. Площадка рассчитана на детей в возрасте от 3 до 9 лет.

«В городе и районе работает одна бригада. Это уже наша десятая площадка, остается еще четыре. В районе работы уже завершились. Игровые площадки для детей установили в селе Танайка и Поспелово. До конца этой недели планируем завершить работы и в городе», — отметил директор ООО «Красивый город» Ирек Гильмуллин.

Муниципальная программа по установке детских площадок в Елабуге реализуется четвертый год. В 2019 году на эти цели из местного бюджета выделили 3 млн рублей.

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