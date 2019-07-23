Рост спроса на новостройки в Татарстане риелторы сочли искусственным

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Росреестр по РТ зафиксировал повышение спроса на новостройки в первом полугодии 2019 года, а ряд риелторов предположили, что ситуацию целенаправленно сформировали застройщики. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на пресс-службу Росреестра РТ.

Отмечается, что в мае этого года в Татарстане было зарегистрировано 1,3 тыс. договоров долевого участия, а в июне — 2,7 тыс. договоров.

«Всего же за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 10,7 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 23,4% больше аналогичного периода прошлого года. Тогда за первое полугодие было зарегистрировано 8,7 тыс. договоров долевого участия», — говорится в сообщении.

По словам президента Гильдии риелторов РТ Андрея Савельева, в июне было заключено рекордное количество сделок, но они могут быть «не совсем реальными».

Савельев объяснил, что, хотя с 1 июля сфера недвижимости перешла на проектное финансирование, застройщик может достраивать дом по старым правилам. Для этого он должен получить свидетельство о соответствии следующим критериям: готовность объекта должна составлять не менее 30%, а у застройщика должно быть не менее 10% проданных квартир по договорам долевого участия.

«Многие захотели этим воспользоваться, поэтому до 1 июля компании стали массово добирать недостающие по продажам проценты, чтобы воспользоваться послаблениями», — сказал спикер.

Он считает, что многие застройщики заключали договоры с аффилированными лицами.

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин заявил, что в Татарстане по старым правилам, без использования эскроу-счетов, в общей сложности 81 застройщик достроит 178 многоквартирных домов.

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