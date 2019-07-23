В Роспотребнадзоре напомнили об основных принципах здорового питания

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Роспотребнадзоре РФ напомнили гражданам об основных принципах здорового питания. Памятка была опубликована на сайте федеральной службы.

Так, специалисты подчеркивают, что потребление энергии должно быть сбалансировано с ее расходом, каждый день человеку необходимо есть не менее 400 граммов фруктов и овощей, не считая картофеля и крахмалосодержащих корнеплодов. Объем употребляемых жиров не должен превышать 30% от общей потребляемой энергии — это примерно три столовые ложки растительного масла или два авокадо.

«Свободные сахара должны составлять менее 10% (50 граммов или 12 чайных ложек без верха для человека с нормальным весом, потребляющего около 2000 калорий в день) от общей потребляемой энергии», — отмечают специалисты, добавив, что сокращение сахаров до 5% дает дополнительные преимущества для здоровья.

Соль следует употреблять йодированную и не менее 5 граммов в сутки. Алкоголь по возможности значительно уменьшить или же совсем не употреблять.

Чтобы постепенно интегрировать принципы здорового питания в свою жизнь, специалисты дали несколько советов. Так, увеличить количество фруктов в рационе можно, включив их в качестве перекуса или закуски во время приема пищи. Также следует отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам, отмечают в Роспотребнадзоре.

Чтобы ограничить употребление жиров растительного и животного происхождения, следует готовить блюда на пару или же варить их вместо жарки и приготовления во фритюре, покупать молочные продукты с низким содержанием жира и постное мясо.

«Откажитесь от употребления предварительно упакованных закусок и пищевых продуктов (например, торты, пончики, пирожные, пироги, печенье и вафли), они могут содержать много промышленно произведенных трансжиров», — предупреждают специалисты.

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