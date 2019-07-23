Татар-информ

23 июля 2019, 14:45

Экономика и финансы

МегаФон инвестировал в подготовку сети на «Казань Экспо» к чемпионату WorldSkills 20 млн рублей

Экономика и финансы

МегаФон инвестировал в подготовку сети на «Казань Экспо» к чемпионату WorldSkills 20 млн рублей

Связь в павильонах обеспечивают 8 базовых станций, поддерживающих стандарты связи 2G, 3G и 4G.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). МегаФон представил реализованный проект обеспечения надежной связью территории и корпусов МВЦ «Казань Экспо» за месяц до старта 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани. 

Телекоммуникационное решение основано на самых эффективных практиках обеспечения связью международных мероприятий и состоит из комбинации indoor (внутренние) и outdoor (внешние) базовых станций. 

Связь в павильонах обеспечивают 8 базовых станций, поддерживающих стандарты связи 2G, 3G и 4G. В общей сложности, за надежность и высокое качество голосовых и data-сервисов отвечает антенная система из 144 фрагментов, размещенных в потолочной части трех стационарных павильонов. 

Архитектура связи создана с учетом особенностей программы мероприятия — 4-дневная соревновательная часть мирового чемпионата пройдет внутри павильонов, где будут сосредоточены не только 1600 молодых специалистов-участников, но и, по прогнозам, около 60 тыс. посетителей. 

Площадь выставочного центра, на которой размещены стационарные и временные сооружения чемпионата, обеспечивается связью при помощи дополнительной уличной базовой станции. 

«МегаФон выступает телекоммуникационным партнером чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 и обеспечивает не только инфраструктурную, но и сервисную составляющую связи, предоставив пакеты услуг команде организаторов и волонтеров», — комментирует директор Регионального отделения компании «МегаФон» по Татарстану Дмитрий Кузнецов.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам Интернет на самых высоких скоростях. Трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla.

Еще в 2012 году МегаФон первым в России запустил сеть стандарта 4G LTE, а с февраля 2014 года ввел в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году компания одной из первых в мире запустила в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировала скорость 979 Мбит/с.

Летом 2019 года компания продемонстрировала скорость в 1,6Гб/с на обычном коммерческом смартфоне. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 238 517 станций, из них 98 111 станций в стандарте LTE. К концу 1 квартала 2019 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На строительство и ремонт очистных сооружений Татарстана в 2019 году выделено более 1,6 млрд рублей

Новости дня
14:56
На строительство и ремонт очистных сооружений Татарстана в 2019 году выделено более 1,6 млрд рублей

Большинство очистных сооружений Татарстана не соответствует существующим нормативам.

14:48
Владимир Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности

Для получения соцподдержки людям с инвалидностью не придется подтверждать статус справкой или предъявлять оригинал программы реабилитации.

14:45
МегаФон инвестировал в подготовку сети на «Казань Экспо» к чемпионату WorldSkills 20 млн рублей

Связь в павильонах обеспечивают 8 базовых станций, поддерживающих стандарты связи 2G, 3G и 4G.

14:38
Ученые КФУ разработали эмульсию для сохранения памятников культуры из камня

В будущем исследователи планируют использовать технологию также для очистки произведений искусства из дерева и металла.

14:22
В рамках федерального проекта «Оздоровление реки Волги» в Казани построят очистные сооружения

В рамках проекта в Болгаре построят станцию по водоподготовке и в пяти районах Татарстана отремонтируют очистные сооружения.

14:11
Любитель хорошей обуви из Самары вынес из магазина Зеленодольска дорогие полуботинки и пару футболок

Росгвардейцы задержали 31-летнего ранее судимого мужчину и передали его полицейским.

14:06
Сотни танцоров, звезды и робот София: как откроют WorldSkills в Казани

За 30 дней до старта мирового чемпионата танцоры провели открытую репетицию церемонии начала соревнований.

14:02
Альфия Когогина вошла в состав депутации Госдумы РФ в ПАСЕ

ПАСЕ — старейший в Европе орган межпарламентского сотрудничества, состоящий из представителей парламентов участвующих государств.

13:59
Конкурсный отбор на соискание грантов для развития образования на русском языке завершается 25 июля

Конкурс направлен на развитие открытого образования на русском языке и проведение крупных социально значимых мероприятий для его популяризации.

13:53
Серийного похитителя еды из магазинов поймали полицейские в Казани

34-летний ранее судимый мужчина за пять походов в магазин вынес из маркетов еды на 27 тыс. рублей.

13:40
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о наборе студентов в исламские вузы РТ в 2019 году

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

13:30
Коллектив «Татар-информ» присоединился к флешмобу к 175-летию казахского поэта Абая

Эстафету ИА «Татар-информ» передало международное информационное агентство Казахстана «Казинформ».

13:20
Татарское книжное издательство отметило столетний юбилей

В честь юбилея в течение года пройдет «Праздник книги» в районах республики с участием известных татарских писателей и поэтов.

13:15
В Нурлате трое подростков угнали легковушку у отца и устроили ДТП с четырьмя пострадавшими

Авария произошла в минувшую субботу на улице Юности.

13:00
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о мерах по обеспечению безопасности на воде в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

12:55
Тысячи наказов из 650 сел и городов: «Единая Россия» запустила в Татарстане мобильные приемные

Обращения людей станут основой будущих программ социально-экономического развития республики.

12:48
Фаттахов о Молодежном парламенте РТ: Важно создать условия открытого конкурса

С 25 июля в Татарстане начинается регистрация кандидатов для участия в конкурсе по формированию Молодежного парламента РТ.

12:42
На обеспечение деревень уличным светом Татарстан ежегодно выделяет 225 млн рублей

За текущий год в деревнях и селах установят более 5,5 тыс. светодиодных светильников.

12:27
Двенадцать лет получил житель Бугульмы, который зарезал подростка, заступившегося за мать друга

Трагедия произошла в середине марта этого года в одном из общежитий города.

12:26
Фарид Мухаметшин: Молодежный парламент Татарстана должен найти форму работы в соцсетях

Перед властями республики стоит задача продумать, как подготовить молодежь к валу информации в соцсетях, заявил спикер Госсовета РТ.

12:18
В этом году на обеспечение водой в кране в сельских поселениях Татарстана потратят 685 млн рублей

За 2019 год планируется провести 213 километров водопроводных сетей в сельские поселения РТ.

12:15
В Росстате назвали самую распространенную зарплату в России
12:10
Хайруллин: Во всех почтовых отделениях Татарстана можно купить приставку для цифрового ТВ

Цена на приставки варьируется от 950 до 1300 рублей.

12:07
Римма Ратникова назвала приоритетные задачи нового Молодежного парламента РТ

В Татарстане с 25 июля начинается регистрация кандидатов для участия в конкурсе по формированию Молодежного парламента РТ.

11:55
В Чувашии погибли водитель и пассажирка вылетевшего в кювет внедорожника из Татарстана

Смертельная авария произошла накануне в Янтиковском районе республики.

События