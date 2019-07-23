МегаФон инвестировал в подготовку сети на «Казань Экспо» к чемпионату WorldSkills 20 млн рублей

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). МегаФон представил реализованный проект обеспечения надежной связью территории и корпусов МВЦ «Казань Экспо» за месяц до старта 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани.

Телекоммуникационное решение основано на самых эффективных практиках обеспечения связью международных мероприятий и состоит из комбинации indoor (внутренние) и outdoor (внешние) базовых станций.

Связь в павильонах обеспечивают 8 базовых станций, поддерживающих стандарты связи 2G, 3G и 4G. В общей сложности, за надежность и высокое качество голосовых и data-сервисов отвечает антенная система из 144 фрагментов, размещенных в потолочной части трех стационарных павильонов.

Архитектура связи создана с учетом особенностей программы мероприятия — 4-дневная соревновательная часть мирового чемпионата пройдет внутри павильонов, где будут сосредоточены не только 1600 молодых специалистов-участников, но и, по прогнозам, около 60 тыс. посетителей.

Площадь выставочного центра, на которой размещены стационарные и временные сооружения чемпионата, обеспечивается связью при помощи дополнительной уличной базовой станции.

«МегаФон выступает телекоммуникационным партнером чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 и обеспечивает не только инфраструктурную, но и сервисную составляющую связи, предоставив пакеты услуг команде организаторов и волонтеров», — комментирует директор Регионального отделения компании «МегаФон» по Татарстану Дмитрий Кузнецов.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам Интернет на самых высоких скоростях. Трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla.

Еще в 2012 году МегаФон первым в России запустил сеть стандарта 4G LTE, а с февраля 2014 года ввел в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году компания одной из первых в мире запустила в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировала скорость 979 Мбит/с.

Летом 2019 года компания продемонстрировала скорость в 1,6Гб/с на обычном коммерческом смартфоне. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 238 517 станций, из них 98 111 станций в стандарте LTE. К концу 1 квартала 2019 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.

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