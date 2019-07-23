Любитель хорошей обуви из Самары вынес из магазина Зеленодольска дорогие полуботинки и пару футболок

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Любитель хорошей обуви из Самары вынес из зеленодольского магазина дорогие полуботинки и несколько футболок. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Экипаж вневедомственной охраны городского ОВО Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о грабеже в торговой точке по улице Королева», – уточнили в управлении.

Как выяснилось на месте, молодой человек взял дорогие полуботинки и зашел с ними в примерочную. Там он снял свою обувь, надел новую и вышел в ней из маркета. Попытки продавцов остановить похитителя не увенчались успехом.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, удалось установить, что злоумышленник утром этого же дня уже наведывался в магазин и вынес оттуда несколько футболок. Но тогда его никто не заметил.

Росгвардейцам удалось по горячим следам поймать «модника». Задержанным оказался 31-летний ранее судимый житель Самары. Мужчину передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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