Татар-информ

23 июля 2019, 14:11

Происшествия

Любитель хорошей обуви из Самары вынес из магазина Зеленодольска дорогие полуботинки и пару футболок

Рекомендуем

Происшествия

Любитель хорошей обуви из Самары вынес из магазина Зеленодольска дорогие полуботинки и пару футболок

Росгвардейцы задержали 31-летнего ранее судимого мужчину и передали его полицейским.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Любитель хорошей обуви из Самары вынес из зеленодольского магазина дорогие полуботинки и несколько футболок. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Экипаж вневедомственной охраны городского ОВО Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о грабеже в торговой точке по улице Королева», – уточнили в управлении.

Как выяснилось на месте, молодой человек взял дорогие полуботинки и зашел с ними в примерочную. Там он снял свою обувь, надел новую и вышел в ней из маркета. Попытки продавцов остановить похитителя не увенчались успехом.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, удалось установить, что злоумышленник утром этого же дня уже наведывался в магазин и вынес оттуда несколько футболок. Но тогда его никто не заметил.

Росгвардейцам удалось по горячим следам поймать «модника». Задержанным оказался 31-летний ранее судимый житель Самары. Мужчину передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нурлате трое подростков угнали легковушку у отца и устроили ДТП с четырьмя пострадавшими
Новости дня
15:08
Рост спроса на новостройки в Татарстане риелторы сочли искусственным

В мае этого года в Татарстане было зарегистрировано 1,3 тыс. договоров долевого участия, а в июне — 2,7 тыс. договоров.

14:56
На строительство и ремонт очистных сооружений Татарстана в 2019 году выделено более 1,6 млрд рублей

Большинство очистных сооружений Татарстана не соответствует существующим нормативам.

14:48
Владимир Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности

Для получения соцподдержки людям с инвалидностью не придется подтверждать статус справкой или предъявлять оригинал программы реабилитации.

14:45
МегаФон инвестировал в подготовку сети на «Казань Экспо» к чемпионату WorldSkills 20 млн рублей

Связь в павильонах обеспечивают 8 базовых станций, поддерживающих стандарты связи 2G, 3G и 4G.

14:38
Ученые КФУ разработали эмульсию для сохранения памятников культуры из камня

В будущем исследователи планируют использовать технологию также для очистки произведений искусства из дерева и металла.

14:22
В рамках федерального проекта «Оздоровление реки Волги» в Казани построят очистные сооружения

В рамках проекта в Болгаре построят станцию по водоподготовке и в пяти районах Татарстана отремонтируют очистные сооружения.

14:11
Любитель хорошей обуви из Самары вынес из магазина Зеленодольска дорогие полуботинки и пару футболок

Росгвардейцы задержали 31-летнего ранее судимого мужчину и передали его полицейским.

14:06
Сотни танцоров, звезды и робот София: как откроют WorldSkills в Казани

За 30 дней до старта мирового чемпионата танцоры провели открытую репетицию церемонии начала соревнований.

14:02
Альфия Когогина вошла в состав депутации Госдумы РФ в ПАСЕ

ПАСЕ — старейший в Европе орган межпарламентского сотрудничества, состоящий из представителей парламентов участвующих государств.

13:59
Конкурсный отбор на соискание грантов для развития образования на русском языке завершается 25 июля

Конкурс направлен на развитие открытого образования на русском языке и проведение крупных социально значимых мероприятий для его популяризации.

13:53
Серийного похитителя еды из магазинов поймали полицейские в Казани

34-летний ранее судимый мужчина за пять походов в магазин вынес из маркетов еды на 27 тыс. рублей.

13:40
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о наборе студентов в исламские вузы РТ в 2019 году

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

13:30
Коллектив «Татар-информ» присоединился к флешмобу к 175-летию казахского поэта Абая

Эстафету ИА «Татар-информ» передало международное информационное агентство Казахстана «Казинформ».

13:20
Татарское книжное издательство отметило столетний юбилей

В честь юбилея в течение года пройдет «Праздник книги» в районах республики с участием известных татарских писателей и поэтов.

13:15
В Нурлате трое подростков угнали легковушку у отца и устроили ДТП с четырьмя пострадавшими

Авария произошла в минувшую субботу на улице Юности.

13:00
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о мерах по обеспечению безопасности на воде в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

12:55
Тысячи наказов из 650 сел и городов: «Единая Россия» запустила в Татарстане мобильные приемные

Обращения людей станут основой будущих программ социально-экономического развития республики.

12:48
Фаттахов о Молодежном парламенте РТ: Важно создать условия открытого конкурса

С 25 июля в Татарстане начинается регистрация кандидатов для участия в конкурсе по формированию Молодежного парламента РТ.

12:42
На обеспечение деревень уличным светом Татарстан ежегодно выделяет 225 млн рублей

За текущий год в деревнях и селах установят более 5,5 тыс. светодиодных светильников.

12:27
Двенадцать лет получил житель Бугульмы, который зарезал подростка, заступившегося за мать друга

Трагедия произошла в середине марта этого года в одном из общежитий города.

12:26
Фарид Мухаметшин: Молодежный парламент Татарстана должен найти форму работы в соцсетях

Перед властями республики стоит задача продумать, как подготовить молодежь к валу информации в соцсетях, заявил спикер Госсовета РТ.

12:18
В этом году на обеспечение водой в кране в сельских поселениях Татарстана потратят 685 млн рублей

За 2019 год планируется провести 213 километров водопроводных сетей в сельские поселения РТ.

12:15
В Росстате назвали самую распространенную зарплату в России
12:10
Хайруллин: Во всех почтовых отделениях Татарстана можно купить приставку для цифрового ТВ

Цена на приставки варьируется от 950 до 1300 рублей.

12:07
Римма Ратникова назвала приоритетные задачи нового Молодежного парламента РТ

В Татарстане с 25 июля начинается регистрация кандидатов для участия в конкурсе по формированию Молодежного парламента РТ.

События