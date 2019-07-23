Сотни танцоров, звезды и робот София: как откроют WorldSkills в Казани

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). На церемонии открытия WorldSkills 2019 на «Казань Арене» выступят 300 танцоров, которые с помощью хореографии расскажут о рабочих профессиях. Об этом на открытой репетиции церемонии начала соревнований рассказала вице-премьер РТ, руководитель рабочей группы по подготовке церемоний открытия и закрытия, культурной программы мирового чемпионата по профессиональному мастерству Лейла Фазлеева.

«Церемония открытия — это интерактивное шоу из нескольких эпизодов о становлении профессионала, человека труда», — отметила Фазлеева, добавив, что объёмы финансирования торжественных церемоний станут известны после окончания мирового чемпионата.

Известно, что артисты будут изображать шесть типов профессий. Уже сейчас строители репетируют в касках и с пластиковыми кирпичами, дизайнеры — с цветными лентами, а IT-специалисты танцуют со светящимися палочками.

«Танцевальные эпизоды идут друг за другом, без остановки и хореография сложная, поэтому кастинг был жесткий. Но я танцую с трех лет, поэтому легко прошла», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» участница постановки Дарина Мингалева.

Помимо танцоров в открытии WorldSkills 2019 задействуют робота Софию и звезд эстрады — Елку, Александра Панайотова, группу Jukebox trio, исполнительницу китайского происхождения Ян Гэ и других артистов из Татарстана и России.

Вся программа будет сложной и зрелищной, рассказала главный хореограф торжественного открытия соревнований Жанна Шмакова на репетиции, которую посетили журналисты федеральных и международных СМИ.

«Посмотрели, как Казань готовится к чемпионату. Насколько я понимаю, волнения у организаторов нет. Здесь вот 102 человека в одном зале ежедневно репетируют часами и, судя по лицам, счастливы», — поделился впечатлениями от пресс-тура корреспондент «Пятого канала» Дмитрий Зименкин.

Ранее стало известно, что зрители смогут влиять на развитие церемонии открытия WorldSkills Kazan 2019.

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