Серийного похитителя еды из магазинов поймали полицейские в Казани

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Серийного похитителя еды из магазинов поймали полицейские в казанских Дербышках, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

«В дежурную часть отдела полиции "Дербышки" поступило сообщение о краже из продуктового магазина, расположенного в Советском районе Казани. Администратор торгового заведения пояснила, что неизвестный похитил продукты питания на три тысячи рублей», – рассказали в управлении.

Полицейским удалось оперативно выйти на след подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Мужчина не стал отпираться и сознался в содеянном.

Также стражи порядка установили, что похититель еды причастен еще к четырем аналогичным преступлениям. Тогда он вынес из маркетов продуктов на 24 тыс. рублей.

На время следствия мужчина будет находиться под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



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