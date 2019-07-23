В рамках федерального проекта «Оздоровление реки Волги» в Казани построят очистные сооружения

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В рамках федерального проекта «Оздоровление реки Волги» в Казани, Болгаре и пяти районах Татарстана модернизируют очистные сооружения. Об этом рассказал заместитель генерального директора ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» Евгений Волков на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«На уровне России есть федеральный проект „Оздоровление реки Волги“, Татарстан в нем тоже участвует. На сегодняшний день 1 миллиард 200 миллионов рублей в республике направлено на модернизацию шести объектов в шести районах», — отметил спикер.

Евгений Волков рассказал, что строительство очистных сооружений будет проведено в Агрызском (Красный Бор) и Алексеевском (пгт Алексеевское) районах, также запланированы капитальный ремонт очистных сооружений в Заинске, масштабное строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в Казани, большой проект по реконструкции очистных сооружений в Елабуге и мероприятия по той же программе в Тетюшах.

Также заместитель генерального директора отметил, что строительство будет проводиться и в Болгаре. Будет строительство станции по водоподготовке, чтобы вода соответствовала всем необходимым требованиям.

Все строительные и ремонтные работы планируют завершить к концу этого года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.