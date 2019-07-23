На строительство и ремонт очистных сооружений Татарстана в 2019 году выделено более 1,6 млрд рублей

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). На реконструкцию и строительство очистных сооружений Татарстана выделено более 1,6 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель генерального директора ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» Евгений Волков на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В этом году 421 млн рублей выделен по программе республиканской модернизации биологических очистных сооружений. Это 35 объектов в 20 районах Татарстана: 17 биологических очистных сооружений и 18 канализационных насосных станций. И на уровне России есть федеральный проект „Оздоровление реки Волги“, Татарстан в нем тоже участвует. На сегодняшний день 1 миллиард 200 миллионов рублей в республике направлено на модернизацию шести объектов в шести районах», — отметил Евгений Волков.

Спикер заметил, что практически все очистные сооружения Татарстана были построены в советские времена и, соответственно, были выполнены по старым нормативам. За это время в нормативные документы были внесены изменения, ужесточились требования к сбросам сточных вод после очистки.

«Когда мы начали этим заниматься, то увидели, что практически сегодня большинство очистных сооружений не соответствует существующим нормативам», — уточнил Волков.

Спикер рассказал, что строительство очистных сооружений будет проведено в Агрызском (Красный Бор) и Алексеевском (ПГТ Алексеевское) районах, капитальный ремонт очистных сооружений будет в Заинске, масштабное строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в Казани, большой проект по реконструкции очистных сооружений в Елабуге и мероприятия по той же программе запланированы в Тетюшах.

Ззаместитель генерального директора отметил, что строительство также будет проводиться и в Болгаре. Будет строительство станции по водоподготовке, чтобы вода соответствовала всем необходимым требованиям.

Все строительные и ремонтные работы планируют завершить к концу этого года.

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