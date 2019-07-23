Во время Сабантуя в США впервые состоятся международные соревнования по корэш

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). С 26 по 28 июля в американском городе Колумбус пройдет традиционный фестиваль Ohaio State Fair — аналог татарского Сабантуя, во время которого состоятся международные соревнования по борьбе корэш.

Как сообщает пресс-служба Федерации корэш России, в состязаниях поучаствуют свыше 200 спортсменов из 20 стран. Зрители смогут увидеть соревнования по вольной, греко-римской и традиционной борьбе и борьбе на поясах. Оценивать участников будет председатель Федерации корэш США Брайн Черч, которая функционирует в стране уже более полутора лет.

Мероприятие посетят первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов, вице-президент Федерации по корэш России Равиль Ногуманов, серебряный призер Олимпийских игр Мурад Гайдаров. Спортсмен примет участие в турнирах по корэш и вольной борьбе. Также Россию на соревнованиях будут представлять пять спортсменов.

Праздник урожая Ohaio State Fair в штате проводится с 1851 года и в последние годы собирает по 30 тыс. зрителей каждый раз.

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