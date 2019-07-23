В Нурлате трое подростков угнали легковушку у отца и устроили ДТП с четырьмя пострадавшими

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Нурлате трое подростков угнали у отца одного из них «Жигули» 4-й модели и устроили ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы ДТП.

«Авария произошла в минувшую субботу около 18.30 на улице Юности в Нурлате. 15-летний подросток за рулем "Жигулей" 4-й модели, управляя транспортным средством, не имея на это права, на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем "КИА"», – рассказали агентству в республиканской Госавтоинспекции.

От удара корейская легковушка вылетела с дороги на обочину и перевернулась. В результате ДТП пострадали юный водитель и двое пассажиров «классики» (15 и 14 лет), а также девушка-водитель «КИА».

Как рассказали ИА «Татар-информ» свидетели ДТП, подростки угнали машину у отца и решили прокатиться с ветерком по городу, но не рассчитали своих сил и устроили серьезную аварию.



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