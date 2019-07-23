Тысячи наказов из 650 сел и городов: «Единая Россия» запустила в Татарстане мобильные приемные

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). В Татарстане стартовала работа мобильных приемных «Единой России». Цель проекта — сбор пожеланий и наказов жителей республики для дальнейшего решения их социально-экономических проблем. Приемные разместятся в автобусах, которые объедут более полутысячи населенных пунктов РТ.

«Наши мобильные приемные начали работать еще с 2016 года. Тогда на выборах в Госдуму РФ работа прошла в 448 населенных пунктах Татарстана, жители республики оставили через них более 3 тыс. наказов. Все они поступили в общественную приемную партии, были отработаны депутатами и вошли в программу работы как Госсовета РТ, так и Госдумы», — рассказала журналистам глава комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

По ее словам, нынешний формат работы мобильных приемных заметно изменился. Он стал более эффективным и позволит охватить больше населенных пунктов. А значит — больше людей смогут получить реальную помощь в решении своих проблем. Шесть автобусов со специалистами за полтора месяца объедут все районы республики. Первыми на очереди станут Чистополь, Набережные Челны и Альметьевск.

«При этом в отличие от прошлых лет вместе с приемными заработал проект „Мой депутат“, в рамках которого максимально оперативно будут исполняться наказы татарстанцев. Действующие депутаты Госсовета РТ будут брать в работу те вопросы, которые задают наши граждане», — отметила Захарова.

В этом году география действия мобильных приемных заметно расширится — прием жителей республики пройдет в 650 точках по всему Татарстану в ежедневном режиме с 9 утра до 18 часов вечера. Говоря о наказах граждан, Захарова отметила их разнообразие — от личных вопросов до решения проблем целых населенных пунктов.

«Как правило, это личные вопросы, которые решаются в течение одной-двух недель. Однако есть и долгосрочные вопросы, которые вошли в наши республиканские программы. Речь о благоустройстве дворов, ремонте дорог, строительство детских садов, школ, ФАПов и так далее», — объяснила депутат Госсовета РТ.

После официальной части автобусы начали готовить к отъезду в районы. Одна из сотрудниц мобильных приемных — Екатерина Котенева, рассказала журналистам о предстоящей работе с населением. «Мы будем знакомить людей с работой мобильных приемных, научим их работать с системой „Мой депутат“. По итогам каждой встречи с гражданами будем вносить их обращения в виде наказов на русском и татарском языках», — заключила Котенева и продемонстрировала журналистам бланк наказа.

За последние 5 лет в общественные приемные «Единой России» со своими проблемами и предложениями обратилось более 120 тыс. татарстанцев. Большая часть их вопросов в итоге была решена. После обращений в общественные приемные татарстанские единороссы не раз вносили предложения Президенту РТ, в Правительство республики и органы муниципального уровня по системному решению проблем, которые поднимали жители.

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