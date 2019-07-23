Коллектив «Татар-информ» присоединился к флешмобу к 175-летию казахского поэта Абая

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Ильгиз Шакуров). В Казахстане проходит флешмоб, посвященный 175-летию народного поэта Абая. Флешмоб достиг Татарстана. Международное информационное агентство Казахстана «Казинформ» передало эстафету ИА «Татар-информ».

Абай (Ибрагим Конанбаев, 1845-1904) — казахский поэт, композитор, просветитель, общественный деятель. Основатель казахской письменной литературы и ее первый классик. В этом году исполняется 175 лет со дня его рождения.

В рамках флешмоба в Интернет выкладывают видеозаписи с чтением его стихов, поют его песни. Видео можно найти по хештегу #abai175. В акции также принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он принял эстафету от девятилетней школьницы.

Коллектив ИА «Татар-информ» участвует во флешмобе со стихами Абая «Анлап булмый яшь чакта...» («В молодости не понять...»). Стихотворение читают главный редактор татарской редакции Рамис Латыпов, корреспонденты Дина Юсупова и Алина Айдарова, редактор ленты Гульфия Губайдуллина и автор видеопроектов и блога «Ильгиз ил гизэ» Ильгиз Шакуров.

ИА «Татар-информ» передает эстафету флешмоба #abai175 телерадиокомпании «Татарстан — Новый век» и радио «Болгар радиосы».

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