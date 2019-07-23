Фаттахов о Молодежном парламенте РТ: Важно создать условия открытого конкурса

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). У молодежи, участвующей в конкурсах, есть запрос на прозрачность и справедливость. Об этом на пресс-конференции рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Важно продемонстрировать молодежи и создать условия открытого конкурса, открытого входа в общественный институт Молодежного парламента. Когда любой молодой человек, зная о существовании Молодежного парламента, может четко понимать, что все зависит только от него», — подчеркнул Фаттахов.

Конкурс по формированию Молодежного парламента РТ начнется 25 июля, пройдет в четыре этапа и завершится 27 сентября.

Впервые в конкурсе смогут принять участие самовыдвиженцы. Это могут быть представители студенческого самоуправления, работающая молодежь и профсоюзные лидеры предприятий.

Заявка кандидата должна включать в себя личное заявление, анкету участника, согласие на обработку данных, программу участников, в которой должны быть прописаны инициативы кандидата и видеоинтервью.

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