На обеспечение деревень уличным светом Татарстан ежегодно выделяет 225 млн рублей

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). За текущий год на обеспечение деревень всех районов Татарстана уличным светом потратят 225 млн рублей. Об этом рассказал заместитель генерального директора ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» Евгений Волков на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Объем финансирования программы (Восстановление уличного освещения в населенных пунктах — прим. Т-и) составит 225 млн рублей, во всех районах эта программа выполняется. Установлено на сегодняшний день 5 тыс. 713 светильников, проложено 131 км СИП (тип провода, предназначенного для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях — прим. Т-и) и установлено 86 щитов управления. Выполнение работ составляет порядка 52%. Сегодня мы никаких угроз не видим и планируем до сентября эту программу завершить», — отметил спикер.

Евгений Волков добавил, что по этой программе за 2014 — 2018 годы было установлено 45 тыс. светильников, поменяли 1256 км СИП проводов, и объем финансирования составил 1 млрд рублей.

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