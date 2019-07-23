Татар-информ

23 июля 2019, 12:27

Происшествия

Двенадцать лет получил житель Бугульмы, который зарезал подростка, заступившегося за мать друга

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Происшествия

Двенадцать лет получил житель Бугульмы, который зарезал подростка, заступившегося за мать друга

Трагедия произошла в середине марта этого года в одном из общежитий города.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Двенадцать лет в колонии строгого режима проведет житель Бугульмы, который зарезал подростка, заступившегося за мать друга. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что вечером 15 марта 51-летний житель Бугульмы, находясь в комнате общежития, распивал спиртные напитки в компании приятельницы. В соседней комнате находился несовершеннолетний сын женщины и его друг. Во время застолья мужчина и женщина поссорились», – рассказал агентству Руслан Галиев.

Мальчики вышли из комнаты, увидели, что женщину избивают и заступились за нее. Злоумышленник вытащил нож и ударил им несколько раз подростков – сына приятельницы в ягодицу, а его друга в грудь. От полученного ранения второй подросток скончался.

Мужчину признали виновным по двум статьям «Убийство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ближайшие 12 лет он проведет в колонии строго режима.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщали, что в середине марта в Бугульме пьяный местный житель зарезал подростка, который заступился за мать друга.
 

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