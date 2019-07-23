Фарид Мухаметшин: Молодежный парламент Татарстана должен найти форму работы в соцсетях

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Молодежный парламент Республики Татарстан должен найти свой формат работы в социальных сетях. Об этом заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на итоговом заседании Общественной молодежной палаты республики.

Молодежные палаты при представительских органах местного самоуправления охватывают свыше 1,1 тыс. молодых людей, сказал он. Однако есть большое количество ребят, оставленных без внимания Молодежной палаты — их «подхватывают улицы, соцсети, различные деструктивные силы».

«Я пришел к твердому убеждению, что с социальными сетями надо тоже работать. В социальных сетях пока хаос. Кто как может, кто что может пишет. Соцсети обросли такими вещами. Остановить это невозможно, нам надо думать, как готовить молодежь к валу этой информации, стать более разборчивыми. Молодежный радикализм и максимализм есть. Нас это беспокоит. Мы очень просим, чтобы Молодежный парламент нашел свою нишу, свою форму работы в социальных сетях», — подчеркнул спикер республиканского парламента.

Институт молодежного парламентаризма в Татарстане продолжит уверенное поступательное развитие с опорой на демократические ценности, добавил Фарид Мухаметшин. Президент Татарстана Рустам Минниханов понимает эту задачу, активно поддерживает все направления развития молодежных движений. В том числе и парламентские молодежные структуры, которые о себе заявили.

С 25 июля в республике начинается регистрация участников для конкурсного отбора в Молодежный парламент.

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