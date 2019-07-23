В этом году на обеспечение водой в кране в сельских поселениях Татарстана потратят 685 млн рублей

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Финансирование строительства водопроводных сетей, водонапорных башен и артезианских скважин за текущий год составило 685 млн рублей. Об этом рассказал заместитель генерального директора ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» Евгений Волков.

«Лимит финансирования [программы по обеспечению водой сел] составляет 685 млн рублей. Запланировано строительство 213 км водопроводных сетей, установка 42 водонапорных башен и бурение 33 артезианских скважин. Эта программа реализуется во всех 45 районах, в каждом районе, в каждом населенном пункте эти мероприятия проводятся», — сообщил спикер.

Эти работы проводятся согласно графику. Евгений Волков добавил, что на сегодняшний день проведено 93 км водопроводных сетей, установлено 15 башен и пробурено 19 скважин, то есть больше половины от запланированного. У компании срок до 15 сентября, и все работы к этому времени будут завершены.

«Это мероприятия, которые позволили в сельских поселениях воде прийти в кран, чтобы люди не ходили к колодцу или на речку. Это действительно очень важная проблема. Мы занимаемся ею уже несколько лет», — отметил заместитель гендиректора.

За последние 8 лет общий объем финансирования программы составил 6 млрд рублей. За этот период было установлено более 300 водонапорных башен, пробурено 303 скважины и построено 2330 км водопроводных сетей.

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