Хайруллин: Во всех почтовых отделениях Татарстана можно купить приставку для цифрового ТВ

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Продажа приставок для просмотра цифрового телевидения организована во всех отделениях «Почты России» в Татарстане. Об этом сообщил министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин на брифинге в Кабмине РТ, посвященном переходу на цифровое телевещание.

«У нас порядка 900 почтовых отделений. Во всех почтовых отделениях Республики Татарстан имеется возможность приобретения цифровой приставки. Человеку не надо никуда ездить», — отметил Хайруллин.

Цена на приставку в отделениях «Почты России» составляет 950 рублей. Приставки с расширенным функционалом можно купить в среднем за 1300 рублей в магазинах электроники.

Приставка нужна для телевизоров, выпущенных в 2012 году или ранее. С ее помощью можно смотреть 20 бесплатных каналов после отключения «аналога». В Татарстане окончательный переход на «цифру» произойдет 14 октября.

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