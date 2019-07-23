Римма Ратникова назвала приоритетные задачи нового Молодежного парламента РТ

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Задачей нового Молодежного парламента РТ станет мониторинг законов, затрагивающих интересы молодежи и взаимодействие с муниципальными молодежными парламентами. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова.

«Для Молодежного парламента мы выработали новые положения, которые утвердили на последнем заседании Госсовета РТ. Первой задачей станет участие в деятельности комитетов Госсовета по осуществлению мониторинга законов РТ, затрагивающих права и интересы молодежи», — отметила спикер.

Она добавила, что следующей задачей парламента станет осуществление информационного взаимодействия с муниципальными молодежными парламентами.

Конкурс по формированию Молодежного парламента РТ начнется 25 июля, пройдет в четыре этапа и завершится 27 сентября.

Впервые в конкурсе смогут принять участие самовыдвиженцы. Это могут быть представители студенческого самоуправления, работающая молодежь и профсоюзные лидеры предприятий.

Заявка кандидата должна включать в себя личное заявление, анкету участника, согласие на обработку данных, программу участников, в которой должны быть прописаны инициативы кандидата и видеоинтервью.

В численный состав Молодежного парламента войдут 100 членов, в нем будут представлены две категории от районов и молодежных организаций, 45 и 35 соответственно. Численность самовыдвиженцев составит 20 человек.

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