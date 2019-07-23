В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о мерах по обеспечению безопасности на воде в РТ

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Завтра, 24 июля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная мерам по обеспечению безопасности на воде в РТ.

В мероприятии примет участие Главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

На пресс-конференции расскажут о мерах по обеспечению безопасности и проведении профилактических мероприятий на водных объектах в период навигации маломерных судов и купального сезона.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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