Альфия Когогина вошла в состав депутации Госдумы РФ в ПАСЕ

(Набережные Челны, 23 июля, «Татар-информ»). Депутат Госдумы РФ от Татарстана Альфия Когогина вошла в состав депутации Госдумы в ПАСЕ, сообщила помощник народного избранника.

«Вместе с легендарной Ириной Родниной буду работать в комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию. Под председательством Петра Толстого прошло совещание по участию парламентской делегации в ПАСЕ, где мы проанализировали планы на осеннюю сессию и актуальные вопросы, обсуждение которых на такой авторитетной международной площадке чрезвычайно важно для страны», — прокомментировала событие Когогина.

ПАСЕ — старейший в Европе орган межпарламентского сотрудничества, состоящий из представителей парламентов участвующих государств. В состав думской части делегации Федерального Собрания в ПАСЕ вошли 22 депутата Госдумы, среди которых Вячеслав Фетисов, Оксана Пушкина, Борис Таймазов, Леонид Слуцкий, Алена Аршинова и другие представители нижней палаты российского парламента.

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